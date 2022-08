In attesa dell'intervista integrale che sarà disponibile da domani sulla piattaforma, DAZN ha pubblicato una pillola della chiacchierata esclusiva con Romelu Lukaku sui propri profili social. Si parla degli obiettivi di squadra e personali: "Gli attaccanti (in Serie A, ndr) sono tutti forti, a me non importa della classifica marcatori, ve lo dico onestamente - assicura il belga -. Io penso solo allo scudetto, questa è la cosa più importante. Meglio se i gol arrivano, certo, ma l'Inter gioca per lo scudetto, non per gli obiettivi individuali".