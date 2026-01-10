PRO PATRIA-INTER U23 0-2

Marcatori: La Gumina (4', 27' R)

37' - La Pro Patria cerca di alzare il baricentro. Bravo Prestia a respingere il colpo di testa di Mastroianni su cross di Giudici.

31' - Inter U23 vicinissima allo 0-3 con Lavelli! L'attaccante sfonda di forza su Ferri e Aliata e si invola a tu per tu con Rovida. Un passo di troppo per il 'Pocho' che arriva troppo sotto al portiere in uscita. Bravo comunque l'estremo difensore bustocco a salvare il tris.

IL GOL - La Gumina incrocia rasoterra, palla a fil di palo. Nulla può Rovida, che aveva comunque intuito la direzione del tiro. Doppietta per l'attaccante classe 1996, proprio come all'andata.

27' - GOOOOOLLLL DELL'INTER! LA GUMINA FA 0-2!

26' - Rigore per l'Inter U23! C'è il tocco di mano, Mora ha toccato con il braccio mentre tentava di marcare Prestia.

23' - FVS al lavoro dopo una chiamata di Vecchi. L'allenatore nerazzurro ritiene ci sia stato un tocco di mano in area su un corner battuto da Cocchi e poi bloccato da Rovida.

20' - Ammonito Alexiou: intervento in ritardo su Cittero. Poi l'azione è proseguita senza creare grattacapi all'Inter, quando la palla è uscita però Rossini ha estratto il cartellino giallo.

17' - Prima occasione per la Pro Patria. Orfei crossa su punizione dalla fascia sinistra: impatta di testa Aliata, che però non trova la porta.

14' - Altro cross, stavolta di Kaczmarski dal centrodestra. Travaglini appoggia di testa a Rovida, palleggio comunque convincente dell'Inter U23.

11' - Arriva ancora al cross l'Inter. Cocchi mette in mezzo, si rifugia in corner la difesa di casa.

6' - Ha iniziato benissimo la squadra di Vecchi, che ancora arriva al cross con Cinquegrano. Tentativo sbilenco, complice un rimbalzo difficile da leggere dovuto a un terreno di gioco non in perfette condizioni.

IL GOL - Situazione di corner. La difesa bustocca fa buona guardia e allontana il primo cross, Kaczmarski rimette in mezzo di testa dal limite. Prestia spizza ancora di testa e prolunga. Da posizione defilata sulla sinistra calcia al volo La Gumina: gol bellissimo e Inter U23 avanti 0-1.

4' - GOOOOOOOLLLLL DELL'INTER U23! LA GUMINA! La sblocca lui!

17.31 - Inizia la sfida dello Speroni!

17.28 - Squadre in campo: Inter U23 in terza maglia, grigio-arancione, Pro Patria con il tradizionale completo a strisce orizzontali biancoblù.

Prima trasferta del girone di ritorno per l'Inter U23, impegnata oggi alle 17.30 sul campo della Pro Patria, a Busto Arsizio. I nerazzurri attraversano un periodo piuttosto complicato e non vincono da sei partite in campionato. Contro i bustocchi l'occasione di sbloccarsi e trovare la prima gioia del nuovo anno solare. D'altro canto, ovviamente, i ragazzi di Francesco Bolzoni vorranno mettere i bastoni tra le ruote a Prestia e compagni. Anche per la squadra di casa, infatti, la vittoria manca da diverse partite, cinque per l'esattezza. Ecco intanto le scelte dei due allenatori.

PRO PATRIA (3-4-3): Rovida; Mora, Masi, Aliata; Travaglini, Ferri, Schirò, Orfei; Giudici, Mastroianni, Citterio

A disposizione: Gnonto, Zamarian, Reggiori, Viti, Schiavone, Udoh, Renelus, Auci, Ricordi, Motolese, Ganz, Desogus, Dimarco

Allenatore: Francesco Bolzoni

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Re Cecconi, Prestia, Alexiou; Cinquegrano, Kamaté, Fiordilino, Kaczmarski, Cocchi, Lavelli, La Gumina.

A disposizione: Raimondi, Adomavicius, Zanchetta, Spinaccé, Topalovic, Agbonifo, Bovo, Stante, Zouin, David, Iddrissou, Berenbruch

Allenatore: Stefano Vecchi

Ammoniti: Alexiou (20')

Arbitro: G. Rossini (sez. di Torino)

Assistenti: A. Recupero (sez. di Lecce), A. Galluzzo (sez. di Locri)

Quarto ufficiale: J.R. Tona Mbei (sez. di Cuneo)

Operatore FVS: F.Mezzalira (sez. di Varese)