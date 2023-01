Dopo la lunga sosta mondiale, finalmente si respira nuovamente aria di campionato. Mercoledì sera si torna in campo con il big match Inter-Napoli. Un possibile protagonista potrebbe essere Lautaro Martinez, 7 gol e 4 assist fin qui in campionato, fresco campione del Mondo con l'Argentina. L'attaccante è rientrato da qualche giorno al lavoro e oggi incontra i giornalisti ad Appiano Gentile. Ecco le sue parole riprese dall'inviato di FcInterNews.it.

La prima cosa che hai pensato quando hai visto la palla di Montiel entrare?

"Emozioni uniche, ho pensato a tutto quello fatto nel passato, da bambino sognavo questo ma non pensavo fosse così bello".

E' questo il sogno più grande? E quale il sogno nuovo?

"Era quello più importante della mia carriera perché dopo questo non c'è altro, è il massimo giocare per il proprio paese, per la gente, è stato bellissimo, emozionante. Ora devo pensare a continuare a vincere perché si tratta di questo, vincere tutti i trofei che uno gioca".

Credi allo scudetto?

"Credo a tutto, siamo ancora nella prima parte di campionato, abbiamo perso punti importanti in campionato, ora ci aspetta una partita importante mercoledì, dobbiamo prepararci bene, fare la nostra partita e anche in Coppa Italia siamo in corsa, arriverà il Parma, ogni appuntamento sarà importante. Non dimentichiamo la Supercoppa, vogliamo vincere tutto".

Sei devi salvare tre ricordi di questo mondiale?

"In primis dico la sconfitta con l'Arabia, perché ci ha compattati, ci siamo parlati e abbiamo ricominciato a lavorare come abbiamo sempre fatto in questi tre anni con Scaloni. Poi la partita con l'Olanda, che ci ha recuperato da 2-0 a 2-2, il recupero lungo, nei supplementari abbiamo fatto bene, potevamo vincere ma siamo arrivati ai rigori e lì va come va. La terza immagine ovviamente il gol di Montiel".

Cosa vorresti portare di questo Mondiale all'Inter?

"Le partite sono sempre lunghe, la forza del gruppo è molto importante, cercherò di trasmettere questo dal Mondiale. Abbiamo tanti giocatori importanti nello spogliatoio, è questo che mi è rimasto dentro".

Come è stato tornare in Argentina davanti a tutta quella gente?

"Bellissimo, un'emozione grande che abbiamo regalato a tante persone, poi arrivare a Buenos Aires e trovare tutte quelle persone felici è stato bellissimo".

Come ti cambia?

“Ti dà più forza, siamo a metà campionato, magari di testa puoi stancarti di più, quello che abbiamo vissuto è forte. Con l’Olanda e in finale abbiamo speso tanto e ti stanchi mentalmente più che fisicamente”.

Hai vinto tanto, come si alimenta la fame per andare avanti? Hai 25 anni, come coltivi la voglia di vincere?

“Lavorando, per l’amore che ho per questo sport, vado in campo sempre per vincere anche in allenamento sono così. Il Mondiale è il massimo ma ora dobbiamo qualificarci per il prossimo e rivincerlo, si va avanti così. Tutti i giocatori vogliono vincere ogni anno e io sono tra quelli”.

Offrirai una cena ai compagni dell’Inter?

“Quello che vogliono non mi hanno ancora detto nulla”.

Quando non segni ti innervosisci perché ci tieni, avendo vinto il Mondiale, può questo renderti un giocatore migliore, magari più tranquillo?

“Anche qui all’Inter abbiamo superato tanti momenti difficili, se non faccio gol aiuto la squadra in altri modi. A volte non ci piace sentire tante parole da fuori perché la gente non sa cosa succede dentro, prima del Mondiale stavo giocando con la caviglia a pezzi, non sono arrivato in Qatar come volevo ma il mister e i dottori lo sanno. Io vado a dormire tranquillo perché mi alleno sempre al meglio”.