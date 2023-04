Anche l'Inter, così come fatto dalla Roma, è pronta alla decisione drastica: secondo le indiscrezioni riportate da Matteo Barzaghi di Sky Sport, infatti, il club nerazzurro ha deciso di rimuovere dalle proprie maglie lo sponsor DigitalBits a seguito della prolungata insolvenza contrattuale. Decisione presa anche in considerazione della visibilità globale delle prossime partite, a partire ovviamente dal doppio derby di Champions League col Milan.

La notizia viene poi confermata dalla Gazzetta dello Sport, che spiega come già dal match contro la Lazio l'Inter scenderà molto probabilmente in campo con la maglietta 'pulita': DigitalBits, che aveva firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, non ha versato nessuna delle tre rate da otto milioni di euro previste nell'accordo per il primo anno.

Inter sponsor. Visto lo stato di insolvenza contrattuale, da quello che ci risulta l'Inter avrebbe deciso di rimuovere il marchio Digitalbits dalla maglia a partire da Inter Lazio. Decisione presa anche in considerazione della visibilità globale delle prossime partite @SkySport — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) April 28, 2023

