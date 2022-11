Alessandro Bastoni è partito regolarmente per Torino e sarà a disposizione di Simone Inzaghi domani per il big match contro la Juventus. Nonostante la febbre che oggi gli ha impedito di allenarsi, il difensore azzurro fa parte della spedizione nerazzurra. Toccherà poi all'allenatore scegliere se schierarlo dal primo minuto, ovviamente molto dipenderà anche da come il centrale trascorrerà la notte e come starà domani. Intanto però è considerato a disposizione ed è una notizia importante.