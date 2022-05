L'Inter non molla la presa per lo Scudetto e sconfiggendo il Cagliari per 3-1 costringe il Milan a un duello lungo altri 90 minuti. Questo il primo commento di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ai microfoni di DAZN:

Ci raccontate le emozioni vissute oggi dalla vittoria del Milan alla vostra?

"Più che oggi, penso alle emozioni di mercoledì: abbiamo vinto un trofeo cui tenevamo tantissimo. Oggi andava fatta una partita seria, non era semplice dopo la vittoria del Milan ma abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo segnato tre gol e preso dei pali, abbiamo fatto bene e non era scontato contro un avversario che in casa è problematico".

Qual è il giocatore del Sassuolo che ti piace di più?

"E' un'ottima squadra, con grandi individualità tecniche. Sarà un'ultima giornata apertissima su tutti i fronti, penso che tutti si siano divertiti. A Udine e Cagliari abbiamo affrontato in trasferta due squadre toste giocando dopo il Milan e abbiamo vinto. Vogliamo giocarcela fino alla fine".