Avvistato nel centro di Milano alla fine di un pranzo, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato rapidamente la notizia del giorno di casa Inter, con l’assegnazione della presidenza a Beppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport: “Marotta è la continuità, sono contento, lo conosciamo tutti che tipo di persona è. Farà sicuramente bene”.

Prossima giornata importante per l'Inter sarà per il rinnovo?

“Si, ci incontreremo, non c’è nessun tipo di problema. Abbiamo un grandissimo rapporto”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!