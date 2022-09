Vittoria doveva essere e vittoria è stata: l'Inter batte 2-0 il Viktoria Plzen e dà continuità ai suoi successi dopo l'1-0 al Torino in campionato, mettendo in cascina i suoi primi tre punti in Champions League. Questo è il primo commento di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport: "Sono stati bravi i ragazzi a rendere semplice una partita che non lo era. Qui a Plzen le italiane non avevano mai vinto, sono stati bravi i ragazzi a interpretare una gara contro un avversario che aveva meritato la qualificazione".