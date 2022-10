Cosa vorrebbe dire centrare gli ottavi di finale di Champions per l'Inter? A precisa domanda formulata dal collega di Sportmediaset, Simone Inzaghi ha risposto così, alla vigilia della gara contro il Viktoria che potrebbe assicurare la qualificazione matematica ai nerazzurri: "Gli ottavi significherebbe tanto, in questo momento abbiamo fatto quattro gare in un girone molto difficile e domani abbiamo questa grande occasione per centrare il primo obiettivo stagionale. Non sarà semplice, all'andata loro ci hanno creato qualche insidia".