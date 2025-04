"Oggi abbiamo perso una partita sanguinosa, ma questo è il calcio. Nel primo tempo dovevamo essere migliori, nella ripresa abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo senza essere premiati dagli episodi che spesso decidono le gare". Così Simone Inzaghi, parlando a Rai Radio 1, a margine del pesante ko con la Roma.

E' mancato il guizzo finale.

"Sono d'accordo. Il primo gol della Roma è un rimpallo fortuito, mi riferisco a quello quando parlo di episodi. Senza nulla togliere alla Roma che è venuta a qui a San Siro a fare un'ottima gara".

Abbiamo visto tutta la squadra in difficoltà.

"Ora cerchiamo di recuperare energie fisiche e mentali. Ora parlare di rigori, calendari e rimessi laterali non mi sembra opportuno. Sarebbe facile per un allenatore... Qualcosa ci è mancato a livello di energia e lucidità, ora dovremo recuperarle in 48 ore per giocarci la semifinale di Champions".

Inciampo clamoroso in chiave scudetto?

"Assolutamente, ma mancano quattro partite, ancora tanto da qua alla fine. Ce la giocheremo con tantissima fiducia, a partire dall'andata e ritorno con il Barcellona. Veniamo da tre sconfitte, una cosa mai capitata. Il calcio è questo, dovremo essere bravi a reagire".

