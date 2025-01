Dopo Lautaro Martinez, è Simone Inzaghi a parlare con Amazon Prime Video dopo la vittoria sul Monaco che ha regalato all'Inter la qualificazione agli ottavi di finale di Champions: "Ho fatto i complimenti alla squadra, abbiamo fatto otto partite importanti - le sue parole -. Un grande cammino, non scontato, basta vedere la classifica dove sono rimaste fuori dalle prime otto grandissime squadre. Onore ai ragazzi, hanno fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo preso un gol a Leverkusen su un calcio d'angolo che non doveva esserci. L'obiettivo ora è arrivare in fondo in Champions e in ogni competizione, poi ci sono gli avversari che vogliono fare lo stesso. Lo dico dal 13 luglio. Non ci sono scaramanzie, sono l'allenatore di una grande società. Sapete cosa vuol dire rappresentare l'Inter nel mondo, ci siamo giocati trofei nei miei 4 anni. C'è grande ambizione, vogliamo continuare così".

Dumfries gioca praticamente d'attaccante.

"Lo conosciamo, ha fatto sempre gol in questi anni, sia all'Inter che nell'Olanda. E' un in grande momento di forma, cerchiamo di sfruttarlo. I quinti, nelle mie squadre, fanno gol. Poi i giocatori ci mettono tanto del loro".

Quanto è importante avere evitato i playoff? Hai visto le possibili avversarie?

"Troveremo un'olandese o un'italiana. La cosa più difficile è stata preparare questa partita con questa classifica. Siamo stati maturi, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Volevamo fare una grande partita e ci siamo riusciti".

Il nuovo format vi ha fato ragionare diversamente?

"Sì, il format è più impegnativo per i giocatori ma anche per gi allenatori perché dobbiamo studiare 8 avversari. E' un bel lavoro, ma fortunatamente ho uno staff numeroso che mi aiuta".

