A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Lecce, prima uscita della stagione nerazzurra a San Siro, Simone Inzaghi parla ai microfoni di DAZN per presentare l'imminente match di campionato: "La partita contro il Genoa l'abbiamo vista, abbiamo fatto buone cose ma abbiamo commesso qualche errore. Non c'era felicità per il pari, ma sull'impegno non posso dire nulla".

Come ha visto Taremi?

"Taremi sta bene, ha avuto un piccolo rallentamento in preparazione ma sta bene. Secondo me farà un'ottima gara".

Le condizioni di Lautaro?

"Lautaro ha avuto un affaticamento giovedì, si è preferito non rischiarlo".

Che sensazioni prova a tornare a San Siro?

"Tornare a casa dopo quasi tre mesi è emozionante, speriamo di regalare loro un'ottima gara".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!