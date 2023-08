Mancano pochi minuti al fischio d'inizio di Cagliari-Inter e l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi risponde alle domande di DAZN in merito al match della Unipol Domus: "Ci siamo preparati bene in una settimana più lunga del solito. Sappiamo delle difficoltà di questa gara, il Cagliari è una squadra allenata molto bene con ottimi giocatori e reduce da una partita importante a Torino. Conosciamo le insidie".

Cosa si aspetta da Thuram?

"Ai gol devono partecipare tutti, Marcus deve continuare come in questo mese e mezzo, ha lavorato molto bene. Arnautovic darà una mano a gara in corso. Sappiamo che non sarà semplice ma l'abbiamo preparata bene".

Frattesi come lo sta gestendo?

"Sta lavorando nel modo giusto come tutti, stiamo sistemando diverse cose nella squadra. Oggi siamo senza Acerbi e Sanchez, qualcosa dovremo ancora farla ma siamo concentrati sulla partita di stasera".