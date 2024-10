Emergono altre parole della deposizione che Simone Inzaghi ha reso oggi agli agenti della Squadra Mobile di Milano, come persona informata sui fatti, nell'ambito dell'indagine della Procura di Milano che ha azzerato i vertici delle Curve di Inter e Milan: "Rappresentai alla società, alla dirigenza, ma non ricordo a chi, la richiesta di Ferdico", riporta l'ANSA. Il riferimento è alla telefonata ricevuta dal tecnico piacentino dall'esponente di spicco della Curva nerazzurra per sollecitare l'intervento della società di Viale della Liberazione per avere più biglietti per la finale di Champions League di Istanbul del 2023. Dopo aver ascoltato le istanze di Ferdico, Inzaghi disse alla società che "c'era bisogno di qualche biglietto in più" per la finale.

Inzaghi, inoltre, ha chiarito che il suo "desiderio era che ci fossero i tifosi della squadra per poterla incitare" per la finale di Champions. Ha detto, invece, di non conoscere Antonio Bellocco, nel direttivo della Nord, erede della cosca di 'ndrangheta e ucciso il 4 settembre da Andrea Beretta, altro capo curva. "Di Bellocco ho saputo chi fosse dopo aver letto i giornali, so chi è Beretta, ma non non ho mai avuto rapporti con lui", la precisazione dell'ex Lazio riportata dall'agenzia di stampa.