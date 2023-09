Sembrava una gara in totale controllo per l'Inter, con Federico Dimarco che ad inizio ripresa ha trovato un'autentica perla volante per il vantaggio nerazzurro e un Empoli che sembrava destinato ad affondare. Ma nei minuti finali, complice anche l'inferiorità numerica dovuta all'infortunio che ha messo fuori causa Marko Arnautovic, la squadra di Simone Inzaghi va un po' in apnea coi toscani che provano ad acciuffare il pari. Ma alla fine, le due tendenze non si spengono: l'Inter rimane a punteggio pieno e vola a più tre sul Milan, l'Empoli resta a zero punti e zero gol fatti. Grande festa per i nerazzurri che lanciano un primo importante segnale al campionato.

IL TABELLINO

EMPOLI-INTER 0-1

MARCATORE: 51' Dimarco

EMPOLI : 99 Berisha; 24 Ebuehi, 34 Ismajli (51' 4 Walukiewicz), 33 Luperto, 3 Pezzella; 18 Marin (69' 21 Fazzini), 22 Ranocchia (69' 5 Grassi), 29 Maleh; 35 Baldanzi; 7 Shpendi (79' 23 Destro), 28 Cambiaghi (79' 20 Cancellieri).

In panchina: 1 Perisan, 40 Stubljar, 8 Kovalenko, 11 Gyasi, 13 Cacace, 14 Guarino, 19 Bereszynski, 30 S. Bastoni.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni (72' 6 De Vrij); 36 Darmian, 16 Frattesi (72' 23 Barella), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (81' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (81' 70 Sanchez), 10 Lautaro Martinez (72' 8 Arnautovic).



In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 14 Klaassen, 21 Asllani, 31 Bisseck, 42 Agoume, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Marcenaro. Assistenti: Colarossi - Cipressa. Quarto ufficiale: Fourneau. VAR: Valeri. Assistente VAR: Gariglio.

Note

Ammoniti: Acerbi (I), Pezzella (E), Maleh (E), Accardi (ds Empoli), A. Bastoni (I)

Corner: 3-5

Recupero: 1°T 0', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

95' - FINISCE QUI! L'INTER BATTE L'EMPOLI 1-0 E SI PORTA A +3 SULLA SECONDA!

94' - Fallo fondamentale guadagnato da Mkhitaryan, l'Inter può respirare.

94' - Cross di Fazzini, Acerbi chiude.

93' - Nerazzurri ora in sofferenza, in dieci contro undici.

92' - Barella atterrato da Luperto, Marcenaro lascia proseguire. Preme l'Empoli, Cancellieri guadagna un corner.

91' - Arnautovic si accascia a terra vittima di un problema muscolare anche serio, urlaccio dell'austriaco.

90' - Cross di Cancellieri che non trova nessuno e finisce in fallo laterale. Saranno cinque i minuti di recupero.

89' - Bravo Baldanzi a farsi trovare da Fazzini, Carlos Augusto chiude sul diagonale.

88' - Barella lancia Carlos Augusto con un pallone troppo profondo, il brasiliano deve concedere rimessa laterale all'Empoli.

87' - Bella palla di Arnautovic per Barella, cross anticipato da Luperto.

81' - Arrivano i cambi: Sanchez per Thuram, Carlos Augusto al posto di Dimarco.

80' - Destro prova il colpo fino per Cancellieri, ma la palla finisce a Sommer. Si preparano all'ingresso Sanchez e Carlos Augusto.

79' - Nell'Empoli fuori Shpendi e Cambiaghi, dentro Destro e Cancellieri.

78' - Thuram prova a inventarsi il replay del gol derby, ma stavolta la palla finisce alta.

77' - Inter che ora gestisce il pallone, cercando di stanare l'avversario.

75' - Acerbi serve Arnautovic forse in fuorigioco, poi l'austriaco viene fermato da Luperto.

73' - Subito Arnautovic prova la conclusione tra quattro difensori, finendo murato.

72' - Un cambio per reparto per Inzaghi: Barella rileva Frattesi, Arnautovic entra al posto di Lautaro, De Vrij sostituisce Bastoni.

70' - Baldanzi col suo tiro colpisce Fazzini, Pavard forse non se accorge e manda fuori pensando al corner.

68' - I primi due cambi sono dell'Empoli: fuori Marin e Ranocchia, in campo Fazzini e Grassi.

66' - Sommer con un gran tuffo respinge la punizione velenosa di Ranocchia.

65' - Baldanzi si lancia in avanti, Bastoni deve fermarlo fallosamente: inevitabile il giallo di Marcenaro.

64' - Ammonito anche il ds dell'Empoli Accardi

63' - Punizione di Dimarco, bell'inserimento di Pavard che sfiora la palla davanti a Berisha.

62' - Stavolta l'ammonizione arriva: è per Maleh dopo un fallo su Lautaro.

61' - Cross di Dimarco per Thuram, che viene però anticipato da Maleh.

60' - Brutto fallo su Acerbi di Cambiaghi, anche qui Marcenaro fischia semplice punizione.

59' - Mkhitaryan serve Frattesi, anticipato da Maleh.

56' - Thuram sfiora il raddoppio! Lautaro prende palla, si divincola tra tre difensori poi serve il francese che calcia mandando fuori di nulla.

55' - Marcenaro rimprovera Ranocchia per un intervento su Calhanoglu, ma senza ammonirlo.

54' - Dimarco galvanizzato prova a ribadire in rete un cross di Mkhitaryan non raccolto da Thuram, ma stavolta manda alto.

IL GOL DI DIMARCO: Invenzione clamorosa di Dimarco, che raccoglie un pallone uscito dall'area, si coordina e con un gran tiro di prima intenzione inventa una parabola che non lascia scampo a Berisha.

51' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! FEEEEEEEEDEEEEEEEEEERIIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIIIMAAAAAAAAAAAAAARCOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

51' - Ismajli non ce la fa, problema muscolare: dentro Walukiewicz.

50' - Berisha ottimo su Dimarco! Gran riflesso del portiere empolese sul tiro dell'esterno in tap-in dopo azione di Mkhitaryan, palla in corner.

49' - A terra un attaccante dell'Empoli in area nerazzurra dopo contatto con Bastoni, Marcenaro fa proseguire.

47' - Occasione Empoli con Shpendi che punta Bastoni e prova la conclusione non inquadrando la porta.

-----

13.33 - L'Empoli tocca il primo pallone della ripresa: PARTITI!

13.30 - Squadre pronte a entrare in campo per l'inizio della ripresa.

13.23 - Puoi rileggere il commento del primo tempo cliccando qui!

-----

45' - Non c'è recupero: Empoli e Inter vanno a riposo sullo 0-0!

43' - Frattesi guadagna il fondo e crossa, Berisha smanaccia il pallone.

42' - Bastoni riceve al limite dell'area e prova la conclusione, palla fuori.

40' - Berisha chiude bene la porta in uscita a Frattesi lanciato da Calhanoglu, poi è reattivo per evitare il ritorno sul pallone di Lautaro.

39' - Shpendi prova a servire Baldanzi in profondità, ma la palla è inarrivabile.

39' - Thuram ruba palla e lancia Lautaro, che punta Ismajli ma scivola prima di concliudere.

38' - Torre di Thuram per Lautaro che esita un decimo di secondo di troppo davanti a Berisha che esce e blocca.

36' - Fallo di Pavard su Cambiaghi, punizione interessante per l'Empoli. Sugli sviluppi, Marin calcia ben lontano dalla porta.

35' - Thuram trova il gol sull'assist di Frattesi, ma è tutto fermo per fuorigioco.

34' - Corner al veleno di Dimarco, Berisha respinge d'istinto.

33' - Pezzella protesta per un presunto fallo di Lautaro su Ismajli, Marcenaro lo ammonisce.

33' - Cambiaghi prova ad affondare, chiude bene Pavard.

31' - Dimarco a duello in area con un difensore, la palla rimbalza sull'esterno nerazzurro e finisce in fallo di fondo.

29' - Calhanoglu toglie palla a Shpendi, Marcenaro non fischia ma interviene poco dopo per un fallo più evidente su Thuram.

26' - Ammonito Acerbi, che atterra Shpendi a metà campo.

24' - Rimessa in zona d'attacco assegnata all'Inter, malgrado le proteste di Pezzella che reclama il tocco di Pavard.

23' - Cross di Bastoni, Thuram non intercetta la traiettoria e la palla si perde in fallo laterale.

22' - Ha rallentato il ritmo l'Inter, dopo l'inizio veemente.

19' - Marin atterra Lautaro, Marcenaro richiama il romeno.

17' - Cross di Dimarco troppo su Berisha che para con tranqullità.

13' - Continua il tiro al bersaglio, Calhanoglu servito da Bastoni manda alto non di molto.

12' - Dimarco dalla distanza, Berisha è attento e respinge la conclusione.

10' - Darmian a un passo dal vantaggio: colpo di testa a botta sicura dell'esterno, Ismajli spazza sulla linea.

7' - Blocco su Lautaro da parte di Ismajli, Marcenaro non fischia ma il gioco si ferma perché il capitano resta a terra. Altro errore dell'arbitro genovese.

5' - Calhanoglu strappa palla a Marin poi viene atterrato da Ebuehi, Marcenaro fischia e Inzaghi si lamenta per il mancato vantaggio.

4' - Si avvicina all'area l'Empoli, che guadagna il primo corner.

3' - Ancora Thuram: scatto del francese che controlla e scarica per Frattesi. Tiro di prima intenzione alto.

1' - Nemmeno un minuto di gioco e Inter subito viva dalle parti di Berisha: Thuram appoggia per Mkhitaryan che a sua volta scarica per Calhanoglu, il cui tiro finisce alto.

---

12.32 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!

12.31 - Minuto di raccoglimento in memoria di Giorgio Napolitano.

12.29 - Lautaro Martinez e Luperto davanti a Marcenaro per il sorteggio.

12.28 - Empoli e Inter entrano in campo.

12.20 - Le squadre tornano negli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà calcio d'inizio al Castellani.

---

