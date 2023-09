L'Inter annusa la possibilità di allargare la forbice dalle inseguitrici e allora prova subito a mettere le cose in chiaro anche al Castellani, dove nei primi quindici minuti di gioco colleziona almeno tre occasioni interessanti mettendo alle corde l'Empoli. Che però, superata l'impasse, col passare dei minuti guadagna fiducia e nonostante non impegni sostanzialmente Yann Sommer perlomeno riesce a tenere botta al cospetto dei nerazzurri che progressivamente adottano un ritmo di gioco meno veemente, pur creando ancora parecchie occasioni. Si chiude a reti bianche un primo tempo da sostanziale monologo per la squadra di Simone Inzaghi che però non deve cadere nuovamente nell'errore di peccare di cinismo. Per la prima volta, oltretutto, l'Inter non va al riposo in vantaggio in questo campionato.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!