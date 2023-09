Tuttosport insiste e rilancia l'indiscrezione di ieri sul possibile cambio di proprietà dell'Inter: più passano le ore, più arrivano conferme importanti sull'offerta messa sul piatto di Suning dalla banca d’affari Raine Group nella seconda parte del mese di agosto da un fondo dell’area medio-orientale legato ai sauditi. "Un indizio che porta a Investcorp, fondo che appartiene sì al Bahrein, ma raccoglie molti capitali dalla vicina Arabia - scrive oggi TS -. Un’ipotesi questa, legata anche al fatto che ripetutamente negli ultimi mesi il fondo è stato accostato al club nerazzurro. Ipotesi, però. Le certezze sono invece su quanto si sta muovendo intorno all’Inter e, soprattutto, sulla portata dell’offerta ricevuta perché, da quanto trapela, la cifra - comprensiva di bonus - data alla valutazione del club sarebbe di 1,3 miliardi, più di quanto è stato pagato il Milan da RedBird".

Steven Zhang potrebbe però temporeggiare ancora, in attesa di nuovi rilanci. Stando a quanto filtra dal club nerazzurro, infatti, i rapporti tra Suning e Oaktree sono molto profondi e vanno ben oltre al prestito concesso all’Inter. Uno scenario che conferma come l'idea di un rifinanziamento del prestito sia sempre viva, con il numero uno del club intenzionato a prendersi il tempo giusto per valutare le prossime mosse. "Impasse motivata anche dai risultati ottenuti dalla squadra: per Suning, salutare dopo aver regalato la seconda stella, sarebbe un risultato straordinario e questo potrebbe portare a una mancata cessione del club, oppure alla sua cessione soltanto al termine della stagione sportiva (questo sempre grazie agli ottimi rapporti con Oaktree)".

