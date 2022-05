Robin Gosens dovrebbe finalmente esordire a San Siro contro l'Empoli dal 1'. A riportarlo è Tuttosport, in un più ampio discorso riguardante il futuro di Perisic. Un avvenire che per ragioni di ruolo si incrocia con quello del tedesco, rimasto in panchina ad aspettare il suo turno proprio perché chiuso dal compagno di squadra. Secondo il quotidiano, un maggiore impiego il prossimo anno potrà essere favorito dalla duttilità del croato, che all'occorrenza gioca seconda punta o anche a destra nel centrocampo a cinque. Chissà che quest'ultima soluzione non venga usata anche per tamponare un eventuale addio di Dumfries, visto l'interesse del Bayern Monaco e la necessità del club di fare cassa. Ad oggi l'olandese, sempre secondo il quotidiano, è in cima tra i "big" cedibili della rosa.