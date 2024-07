Dalle parti della Milano nerazzurra arrivano ottime notizie sul fronte Jakub Kiwior, uno dei profili monitorati con attenzione dall'Inter per completare la difesa. L'affare in chiusura tra Arsenal e Bologna per Calafiori chiuderà ancora più gli spazi all'ex Spezia, che - assicura Tuttosport - ha già detto no all'ipotesi di trasferirsi in Emilia al posto dell'azzurro anche se ha comunque aperto al ritorno in Italia e "non rifiuterebbe certamente la destinazione Inter", si legge.

Kiwior ha un contratto che lo lega ai Gunners fino contratto fino al 2028 e secondo TS non è da escludere che col passare del tempo possa aprirsi la strada di un prestito con diritto di riscatto, formula che per l'Inter sarebbe fattibile.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!