C'è chi dice no ai soldi dell'Arabia Saudita. E' il caso di Lautaro Martinez, che è rimasto indifferente, secondo Sportmediaset, di fronte all'offerta da capogiro arrivata dalla Saudi Pro League da 240 milioni di euro in quattro anni. Il Toro vuole vincere il secondo scudetto, trofeo che avrebbe un sapore più dolce da capitano. In più, da Viale della Liberazione fanno sapere che l'argentino è incedibile al pari di Nicolò Barella, anche se dovessero arrivare proposte da 150 milioni di euro.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, c'è da registrare la posizione che si sta ammorbidendo dell'Atletico Madrid sul fronte Alvaro Morata: ora gli spagnoli hanno abbassato le loro pretese scendendo dai 21 milioni di euro della clausola rescissoria a 17-18, non distanti dai 15 offerti dai milanesi. Per il centravanti dei colchoneros, però, la concorrenza è folta: in fila si è messa la Roma, con la Juve e alcuni club arabi. Ecco perché, Beppe Marotta tiene viva anche la pista Folarin Balogun: un intermediario, per portare avanti il discorso, si è recato a New York, dove l'Arsenal, proprietaria del suo cartellino, sfiderà lo United. L'Inter metterebbe sul piatto per l'ex Reims 35 milioni di euro più bonus.

