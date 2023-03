Sono Skriniar e Correa gli unici nerazzurri non partiti per La Spezia, dove domani è in programma il match di campionato che anticipa la delicata trasferta di Champions League.

Per la sfida contro lo Spezia - riferisce Sky Sport - gli ultimi aggiornamenti di formazione parlano di una difesa a tre composta da Darmian, Acerbi e Bastoni, con De Vrij al momento indietro per una maglia da titolare. Sulle fasce ci saranno Dumfries e Gosens (solo panchina per il recuperato Dimarco), mentre in mezzo al campo potrebbe tirare un po' il fiato Calhanoglu: secondo l'emittente si rivedrà Brozovic in regia, con Barella e Mkhitaryan a completare la mediana. In attacco la certezza si chiama Lukaku, con Lautaro favorito su Dzeko per affiancare Big Rom.