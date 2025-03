Nessuna sorpresa di formazione in casa Inter. A poco meno di tre ore dalla sfida con l'Atalanta, arrivano conferme sulle scelte di Simone Inzaghi, che ha deciso di schierare Benjamin Pavard con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni per completare il trio difensivo davanti a Yann Sommer. In mezzo il trio di titolarissimi composto da Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, ai cui lati agiranno gli unici due quinti disponibili, ovvero Denzel Dumfries e Carlos Augusto. In avanti, dopo il turno di riposo in Champions League, torna Lautaro Martinez in coppia con Marcus Thuram. Lo riporta Sky Sport.

