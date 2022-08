In attesa dei sorteggi di questo pomeriggio che decreteranno le avversarie dell'Inter in Champions League, la squadra di Simone Inzaghi continua la sua preparazione per la sfida esterna di domani contro la Lazio. In vista della trasferta dell'Olimpico, i vice-campioni d'Italia hanno svolto un allenamento mattutino che ha preceduto la conferenza stampa della vigilia, in programma per le 15.00 di questo pomeriggio. Alla sessione di training svoltasi questa mattina ad Appiano, dove è da poco arrivato Beppe Marotta come fa sapere il collega di Sky Sport, hanno preso parte tutti i ragazzi di Inzaghi, eccezion fatta per Henrikh Mkhitaryan. Tornato in gruppo invece Raoul Bellanova, fermatosi qualche giorno fa per qualche acciacco. L'emittente satellitare, ad allenamento concluso, abbozza quella che potrebbe essere la formazione anti-Lazio: dubbio per la corsia di sinistra tra Gosens e Dimarco, con l'ex Atalanta che si candida per un posto da titolare insidiato però dall'ex Verona, al momento parecchio in forma. La novità potrebbe essere la presenza dal primo minuto di Roberto Gagliardini, in alternanza ad Hakan Calhanoglu, che rimane comunque l'indiziato numero uno per comporre la linea di centrocampo insieme a Barella e Brozovic alle spalle di Lukaku e Lautaro.