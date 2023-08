Toccherà a Cagliari e Inter chiudere questa seconda giornata di campionato di Serie A con il posticipo di questa sera all'Unipol Domus. In attesa di scoprire le scelte di Ranieri e Inzaghi, Sky Sport abbozza un'ipotesi di formazione dei nerazzurri: rimasti a Milano l'acciaccato Acerbi e l'appena arrivato Alexis Sanchez, i vice-campioni d'Europa recuperano Matteo Darmian dopo la botta alla caviglia rimediata col Monza. Recupero fondamentale quello dell'ex United che - secondo i colleghi di Sky - scenderà in campo dal primo minuto nella linea di difesa a protezione di Sommer. Al suo fianco De Vrij e Bastoni. Parte ancora dalla panchina Juan Cuadrado, chiavi della corsia di destra consegnate a Denzel Dumfries, mentre dal lato opposto non è basta il grande entusiasmo mostrato da Carlos Augusto nella gara d'esordio contro la sua ex squadra: al momento Federico Dimarco è inamovibile. Tra Dumfries e Dimarco, Inzaghi opta per il solito tris composto da Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, preferito a Frattesi. Resta da sciogliere il nodo in attacco per il compagno di reparto da affiancare a Lautaro: Thuram attualmente in vantaggio rispetto ad Arnautovic.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.