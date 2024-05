Simone Inzaghi prepara alcune novità di formazione per Sassuolo-Inter, gara in programma domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia (kick-off ore 20.45). A partire dal portiere: tra i pali, secondo le informazioni raccolte da Sky Sport ad Appiano Gentile, ci sarà Emil Audero al posto di Yann Sommer, comunque disponibile dopo aver superato lo stato febbrile di mercoledì. Davanti all'ex Samp dovrebbe comporsi il trio difensivo titolare, con Stefan de Vrij in luogo dell'infortunato Francesco Acerbi a guidare la linea completata da Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard. In mezzo sono previste diverse modifiche all'assetto base: spazio, quindi, all'ex neroverde Davide Frattesi con Kristjan Asllani ed Henrikh Mkhitaryan; sulle corsie confermato Carlos Augusto, mentre Denzel Dumfries correrà dalla parte opposta. In attacco il punto fermo è Lautaro Martinez, al fianco del quale dovrebbe sistemarsi Alexis Sanchez, attualmente in vantaggio rispetto a Marko Arnautovic.

