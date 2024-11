Dopo il problema muscolare riscontrato ieri durante il match contro il Galles che ha costretto Hakan Calhanoglu a lasciare il campo dopo quarantacinque minuti di gioco, Matteo Barzaghi di Sky dà i primi aggiornamenti circa le condizioni di salute del centrocampista. Dai primi esami ai quali si è sottoposto il capitano turco, l'entità del problema riscontrato non sembra grave, ma lo staff della Turchia e l'Inter continuano a restare in contatto per organizzare il rientro a Milano del giocatore.

L'obiettivo è quello di studiare un piano di recupero efficace così da evitare di correre il rischio di incappare in un guaio più serio. Previsti nuovi esami al rientro del 20 di Inzaghi nel capoluogo lombardo.

