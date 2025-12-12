L'Inter ha messo con decisione gli occhi su Marco Palestra in vista del futuro. Ai nerazzurri, riferisce Sky Sport, piace e anche parecchio il profilo dell’esterno classe 2005, grande protagonista con la maglia del Cagliari in questa stagione, ma al momento non si è mosso ancora nulla. Anche perché quella che porta al ragazzo di proprietà dell'Atalanta rimane una pista complicata sia per la grande concorrenza, sia in Italia che da alcuni club di Premier League, sia per la valutaizone di 40 milioni di euro che il club orobico fa del suo cartellino.

L'Inter però non pare intenzionata a mollare facilmente la presa: il profilo del ragazzo originario di Buccinasco, comune alle porte di Milano, e passato anche per l’Accademia Inter piace molto alla dirigenza milanese, ed è in prima fila per le corsie esterne del domani.