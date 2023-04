Ad oggi Simone Inzaghi non è a rischio esonero , ma se le sconfitte dovessero aumentare allora l'Inter potrebbe prendere in considerazione una soluzione alternativa per traghettare la squadra fino al termine della stagione. È quanto risulta alla redazione di Sky Sport, che alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus fa il punto sulla panchina nerazzurra, assicurando che " al momento l'Inter si stringe attorno a Inzaghi per uscire dal momento difficile, ma se dovesse continuare a precipitare il club farà le sue valutazioni".

Uno dei nomi circolati è quello di Antonio Conte: secondo l'emittente, però, il salentino non spinge per tornare per forza in Italia come si dice, ma prenderebbe in considerazione anche delle nuove avventure all'estero. In questo senso vengono menzionate le panchine del Paris Saint-Germanin e dell'Atletico Madrid, con l'ex interista che potrebbe diventare un candidato forte per la prossima stagione.

