Adesso è fatta: l'Inter e Denzel Dumfries hanno chiuso per il rinnovo di contratto fino al 2028. La notizia è lanciata da Sky Sport che conferma in aggiunta un altro dettaglio non di poco conto: nel nuovo accordo tra il club nerazzurro e l'olandese non ci sarà nessuna clausola rescissoria.

Un prolungamento importante in casa Inter, visto che il classe '96 ex PSV si avvicinava minacciosamente alla scadenza del 2025, aumentando così il rischio di un addio a costo zero. Si attendono ora solo la firma e l'annuncio ufficiale da parte del club.

