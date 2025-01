A poco meno di tre ore dal fischio d'inizio di Inter-Empoli, arrivano conferme dalla redazione Sky Sport sulle scelte di formazione di Simone Inzaghi: in attacco sarà Mehdi Taremi ad affiancare Lautaro Martinez, con Marcus Thuram inizialmente in panchina. In mezzo fiducia a Kristjan Asllani, che - complice l'assenza per infortunio di Hakan Calhanoglu - è chiamato a riscattare la prova incolore messa in mostra nel recupero di mercoledì scorso contro il Bologna; ai lati dell'albanese ci saranno Nicolò Barella e Piotr Zielinski. Per il resto nessuna sorpresa rispetto alle indicazioni della vigilia: davanti a Yann Sommer, trio difensivo composto da Benjamin Pavard, Stefan de Vrij e Carlos Augusto. I quinti saranno Denzel Dumfries e Federico Dimarco.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro.