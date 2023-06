Sky Sport conferma l'indiscrezione della Gazzetta dello Sport: nelle ultime ore, l'Al Nasr di Cristiano Ronaldo ha offerto 15 milioni di euro per Marcelo Brozovic. Ora bisogna capire come reagirà ll'Inter ma anche il giocatore, che non è detto prenda in considerazione le lusinghe provenienti dall'Arabia Saudita. Una cosa è certa: nel caso in cui la cessione andasse in porto, a quel punto Beppe Marotta si fionderebbe con decisione su Davide Frattesi, l'obiettivo di mercato più caldo dei nerazzurri per quanto riguarda il reparto di centrocampo.

