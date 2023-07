Continua l'assidua ricerca dei portieri in casa Inter. L'ultimo aggiornamento arriva dai colleghi di Sportitalia: la dirigenza nerazzurra ha deciso d'interrompere qualsiasi tentativo per l'estremo difensore della Sampdoria Emil Audero perché l'offerta da 7 milioni di euro non c'è stata. Si tira dritto nella direzione di Yann Sommer e nei prossimi giorni verranno riattivate le discussioni con lo Shakhtar Donetsk per Anatoliy Trubin.