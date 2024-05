Quello di Oaktree per l'Inter può definirsi un progetto a medio-lungo termine. La conferma è arrivata alla Reuters da una fonte vicina al dossier: il fondo californiano non ha alcun piano di rivendere l'Inter nell'immediato dopo averne acquisito il controllo per effetto del mancato rimborso del prestito da parte di Suning. Viene inoltre escluso che ci sia già un compratore pronto a rilevare il club, con la stessa fonte che tiene a sottolineare come Oaktree intenda essere un investitore paziente.

Oaktree Capital Management ha annunciato stamani di essere diventato il nuovo proprietario dell'Inter dopo aver escusso il pegno sul prestito triennale concesso alle holding del club neroazzurro scaduto ieri con un saldo complessivo di circa 395 milioni di euro.

