Positicipo di lusso all'Olimpico per un attesissimo lunedì sera: Lazio-Inter è partita d'altissima classifica. I biancocelesti sono reduci d ottime prove, come il doppio successo sul Napoli e la vittoria di pregio in casa dell'Ajax, mentre i nerazzurri hanno una grande voglia di cancellare il passo falso di Leverkusen riallineando i pianeti in campionato.

QUI LAZIO – I dubbi della vigilia per Baroni sono quelli relativi a Vecino e Romagnoli: entrambi dovrebbero essere recuperati, ma lasciati almeno inizialmente in panchina. Si va verso la conferma dell'ormai solito 4-2-3-1, privo però dello squalificato Castellanos: Dia e Pedro (favorito) si giocano una maglia per far coppia con Noslin, sicuro invece del posto da titolare. Dopo la squalifica, torna Rovella.

QUI INTER – Inzaghi non recupera nessuno degli acciaccati e continua ad avere la coperta corta in difesa: scelte obbligate, quindi, con Bisseck (che ha vinto il ballottaggio con Darmian), De Vrij e Bastoni davanti a Sommer. Rispetto alla BayArena, i cambi saranno ben cinque: tornano dal 1' i vari Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro. Il Toro farà coppia con Thuram con l'obiettivo di confermare le buone impressioni delle ultime uscite. Restano ai box Acerbi e Pavard, oltre al terzo portiere Di Gennaro.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Noslin.

Panchina: Mandas, Furlanetto, Romagnoli, Gigot, Lazzari, Pellegrini, Vecino, Dele-Bashiru, Castrovilli, Tchaouna, Dia.

Allenatore: Baroni.

Squalificati: Castellanos (1).

Indisponibili: nessuno.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Frattesi, Zielinski, Correa, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pavard, Acerbi, Di Gennaro.

ARBITRO: Chiffi.

Assistenti: Cecconi e Zingarelli.

Quarto ufficiale: Manganiello.

Var: Mazzoleni (Serra).

