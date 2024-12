Torna la Coppa Italia a distanza di un anno dall'eliminazione cocente a San Siro con il Bologna lo scorso 21 dicembre 2023. I nerazzurri tengono tanto anche a questo trofeo e non ci sono dubbi che scenderanno in campo per passare il turno nonostante il calendario fitto e i diversi obiettivi ancora da centrare.

QUI INTER – Inzaghi perde pure Barella. Il problema muscolare (lieve) accusato all'Olimpico non permetterà al centrocampista sardo di essere presente stasera ed è in dubbio anche per il Como. Il forfait dell'ex Cagliari si aggiunge a quelli noti di Acerbi, Pavard e Di Gennaro. Coperta corta in difesa: il tecnico nerazzurro potrebbe chiedere gli straordinari a Bisseck e Bastoni con Darmian a completare la linea a tre. Esordio assoluto tra i pali di Martinez, mentre a destra scocca l'ora di Buchanan. Dentro anche Frattesi, Zielinski e Carlos Augusto. Ballottaggio Calhanoglu-Asllani con il turco in vantaggio. In attacco spazio a Taremi e Arnautovic.

QUI UDINESE – Diverse defezioni in casa friulana, dove Runjaic sarà orfano anche di Giannetti e Lovric, ultimi a fermarsi. Previsto un ampio turnover, come dichiarato dallo stesso tecnico tedesco in conferenza stampa: pronti a partire dal 1' i vari Kabasele, Rui Modesto, Atta, Abankwah, Kamara, Iker Bravo e Brenner. Possibile l'esordio dell'ex Sanchez a gara in corso. Oltre ai due già citati, ai box anche Zarraga, Payero, Davis, Okoye e il lungodegente Deulofeu.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, Bisseck, Bastoni; Buchanan, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi.

Panchina: Sommer, Calligaris, De Vrij, Palacios, Dumfries, Dimarco, Asllani, Mkhitaryan, Correa, Thuram, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pavard, Acerbi, Di Gennaro, Barella.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kabasele, Bijol, Touré; Rui Modesto, Atta, Ekkelenkamp, Abankwah, Kamara; Iker Bravo, Brenner.

Panchina: Padelli, Piana, Kristensen, Ebosse, Palma, Zemura, Ehizibue, Karlström, Thauvin, Sanchez, Lucca.

Allenatore: Runjaic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Zarraga, Payero, Lovric, Davis, Okoye, Deulofeu, Giannetti.

ARBITRO: Massimi.

Assistenti: Bresmes e Di Iorio.

Quarto ufficiale: Colombo.

Var: Ghersini (Paganessi).

