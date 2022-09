Battere il Torino per uscire dal vicolo cieco nel quale si è cacciata l'Inter nell'ultimo periodo. I ko in rapida sequenza con Milan e Bayern hanno fatto affiorare fantasmi che ad Appiano Gentile non si vedevano da anni, ma è questo il momento in cui la squadra deve dimostrare il suo valore, tornando unita e reagendo da grande. Non c'è spazio per ulteriori tentennamenti. Non è più possibile ricadere nei soliti errori.

QUI INTER – Inzaghi, subito dopo lo 0-2 con il Bayern, aveva preannunciato il ritorno dal 1' dei vari Handanovic, De Vrij e Barella. Sorprende soprattutto la scelta del portiere, visto l'ottimo lavoro svolto da Onana. Ma tant'è. In difesa, in bilico la posizione di Bastoni: Dimarco scalpita per una maglia, ma l'ex Verona potrebbe tornare anche come quinto a sinistra spodestando Gosens. In mediana, per far posto a Barella, la lotta è tra Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre a destra Darmian è in vantaggio su Dumfries. In attacco out Lukaku: confermato Dzeko vicino a Lautaro.

TORINO – Polmonite per Juric, che quindi lascerà ancora posto al vice Paro. Due i dubbi per il tecnico croato: Singo e Schuurs non sono al meglio dopo i rispettivi infortuni e quindi potrebbero iniziare dalla panchina: Ola Aina (in vantaggio sull'ex Lazaro) e Buongiorno già pronti. In mediana torna Linetty con Lukic, mentre in attacco il ballottaggio tra Sanabria e Pellegri vede in pole il paraguaiano). Ko Ricci e Miranchuk.

