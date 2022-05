HANDANOVIC 6 - Nonostante i 15 clean sheet, non certo pochi e i 32 gol subiti (terza difesa del campionato), il peso degli anni e i limiti tecnici si sono fatti sentire in questa stagione, spingendo la dirigenza ad affiancargli André Onana in vista della prossima, pur convincendolo a rinnovare per preservare il suo prezioso ruolo di leader nello spogliatoio. Pochi i picchi di grazia (contro il Napoli al Meazza e a Bergamo in particolare), tante le situazioni in cui avrebbe potuto fare meglio, come nel derby perso e che alla lunga è costato lo Scudetto. Una sicurezza con i piedi, decisamente meno tra i pali.

RADU 4 - Spiace, perché è il voto di una sola presenza in 38 giornate. Ma è proprio quella presenza che fa tutta la differenza del mondo. Ingiusto fare di tutta l'erba un fascio, ma la sua esperienza all'Inter, ormai agli sgoccioli, sarà ricordata per la disgraziata trasferta di Bologna e per quell'errore che non dimenticherà mai.

SKRINIAR 8 - Ogni anno un passo in avanti sotto tutti i punti di vista: tecnico, tattico, caratteriale. Oggi è il capitano carismatico della squadra, in attesa di ereditare la fascia da Handanovic. Una roccia, più la sfida è complicata più lui aumenta il livello della sua prestazione, indossando scudo, elmetto ed etichetta di trascinatore. Riesce a essere incisivo anche nell'area avversaria, dove raccoglie 4 gol che per un difensore sono un gran bel bottino. La sensazione è che possa migliorare ancora.

DE VRIJ 6,5 - Abituato a collezionare voti dal 7 in su, in questa stagione non ha brillato come sempre pur confermandosi, quando in buone condizioni, un punto fermo davanti alla difesa. Purtroppo per l'olandese non sono mancati gli svarioni, come a Reggio Emilia, nel derby contro Giroud, a Napoli (rigore su Osimhen) o in casa contro il Sassuolo. Non ha trasmesso al reparto la solita sicurezza, pur rimanendo saldo al suo posto quando c'era bisogno di lui nella maggior parte delle partite, anche quelle di cartello.

BASTONI 7,5 - Vero è che spesso e volentieri Inzaghi non gli faceva concludere i 90 minuti gettando nella mischia Dimarco, vero è che la sua squalifica di due giornate ha pesato non poco nel periodo più sofferente dell'Inter, vero è che qualche problemino fisico nel finale di stagione lo ha limitato. Ma tutto si può dire tranne che il centrale di Casalmaggiore non abbia contribuito alla grande all'ottima stagione della squadra, aggiungendo tasselli preziosi alla sua crescita personale. Un gol alla Lazio e la tendenza a fare sempre benissimo anche quando il pallone scotta, switchando un carattere mite con la personalità del guerriero.

D'AMBROSIO 6,5 - Poche occasioni da titolare, ma raramente ha fatto rimpiangere il titolare di turno. Non a caso Inzaghi, nei momenti più delicati, lo scomodava dalla panchina per gettarlo nella mischia, confidente nella sua esperienza e nel suo senso della posizione. Non protagonista come al solito, ma sempre utile in caso di necessità. Ah, cartellino timbrato a Empoli, perché per DD33 la difesa non è l'unica arte praticata.

RANOCCHIA 6 - Spostando Skriniar in mezzo in caso di bisogno, Inzaghi non gli ha concesso molte occasioni per mettersi in mostra. Poco male, il centrale umbro non ha mai obiettato nulla, consapevole del suo ruolo in rosa. Di questa stagione probabilmente ricorderemo la pregevole acrobazia contro l'Empoli, senza cui oggi l'Inter avrebbe una Coppa Italia in meno. Il saluto dei tifosi sono la miglior testimonianza di quando Frog sia stato importante nel suo percorso all'Inter che si è concluso lo scorso weekend.

DIMARCO 7 - Probabilmente neanche lui si sarebbe aspettato tanta considerazione. Inizia come sostituto di Perisic, poi Inzaghi lo adatta a vice Bastoni e cambia la sua stagione. In quella posizione il canterano riesce a esprimersi al meglio, diventando arma tattica offensiva spesso incomprensibile per le avversarie. Cancella l'errore dal dischetto contro l'Atalanta con tante buone prestazioni, 2 gol, 5 assist e un enorme attaccamento alla maglia.

KOLAROV SV - Tra infortuni e peso degli anni, si ritaglia un ruolo di uomo spogliatoio, preambolo probabilmente alla carriera dirigenziale.

DUMFRIES 7 - Inizia con il freno a mano tirato, al punto che l'opinione pubblica troppo frettolosa lo bolla come acquisto inadatto, soprattutto a confronto con chi l'ha preceduto sulla fascia destra. Invece, dopo le forche caudine patite in seguito al rigore contro la Juventus, l'olandese inizia a volare e il suo contachilometri registra cifre sempre più interessanti. Il bilancio finale recita 5 reti e 7 assist, non male per chi ha impiegato un po' di tempo a capire la nuova realtà. Personalità massiccia al servizio della squadra.

BARELLA 8 - Ha vissuto anche lui un periodo di appannamento, coinciso proprio con quello della squadra. Ennesima conferma che le prestazioni dell'Inter vanno a braccetto con quelle dell'ex Cagliari. Uno dei leader emotivi, conferma tutto il suo valore cercando di guidare i compagni anche nei momenti più complicati, senza mai smettere di correre. Un esempio per tutti, anche se caratterialmente deve ancora fare uno step in avanti perché l'emotività a volte gioca brutti scherzi. Tra tante meraviglie, quella che ricorderà con più piacere è il gol alla Juventus in finale di Coppa Italia.

BROZOVIC 8,5 - Si sa, ci si accorge di quanto qualcosa o qualcuno sia importante quando questa o questi ti manca. Proprio nel periodo di assenza di Epic Brozo, l'Inter ha lasciato tanti, troppi punti per strada e l'ha pagato a caro prezzo. Segno, l'ennesimo, di una dipendenza preoccupante e al tempo stesso eccitante da questo calciatore unico in tutto. Il califfo del centrocampo, il metronomo, il Mr. Wolf di ogni situazione pericolosa nella propria metà campo. L'imprescindibile, che anche in questa stagione ha mostrato tutto il suo arsenale fatto soprattutto di ciò che gli americani definiscono uncountable. Se poi ci si dedica a spulciare le statistiche, lo si trova ai vertici di più di una categoria. Benedetto rinnovo.