INTER-VILLARREAL 1-2 (29' Pedraza (V), 36' Lukaku (I), 43' Coquelin (V))

DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-VILLARREAL

INTERVALLO - Si avvicinano le partite che contano e i ritmi si avvicinano a quelli degli incontri veri. Soprattutto per il Villarreal, che gioca in maniera molto pragmatica, andando però a colpire per due volte la difesa dell'Inter coi gol di Alfonso Pedraza e Francis Coquelin, il primo con un gran tiro al volo a raccogliere un pallone impennatosi in area, il secondo dopo un errore in disimpegno di Kristjan Asllani. In mezzo, il pareggio di Romelu Lukaku servito da Robin Gosens apparso parecchio in palla. Ma i nerazzurri hanno faticato a trovare trame di gioco interessanti, chiusi per bene dalla difesa arcigna del Submarino Amarillo. Nota di demerito per il pessimo terreno di gioco.

-----

45' - Finisce il primo tempo: Villarreal avanti per 2-1 all'intervallo, reti di Pedraza e Coquelin intervallate dal pareggio di Lukaku.

45' - Qualche problema per Calhanoglu che però si rialza prontamente.

43' - Coquelin! 2-1 per il Villarreal! Leggerezza di Asllani, i gialli recuperano e il francese mette in porta dopo un cross da destra di Baena

41' - Altro fallo di Barella, Emery invita tutti alla calma.

39' - Brutto fallo di Jackson su De Vrij, cartellino giallo inevitabile.

38' - Rapuano fa ammattire Bastoni per un fallo a suo avviso inesistente che annulla una possibile ripartenza, Lukaku e Lautaro si lamentano.

36' - LUKAKU TROVA IL PAREGGIO! Grande giocata di Gosens che trova il belga con un bel cross. Bravo Lukaku ad anticipare Pau Torres e punire l'uscita avventata di Rulli.

33' - Villarreal praticamente tutto dietro la linea del pallone, De Vrij deve appoggiare ad Handanovic.

31' - Cross di Barella bravo a saltare Pedraza, Rulli esce e para in presa alta.

29' - Pedraza porta in vantaggio il Villarreal! Tutto solo in area nerazzurra, il terzino colpisce col collo esterno al volo mandando la palla nell'angolino. Gol molto bello ma nato da uno sfortunato rimpallo.

27' - Fallo di Barella su Pedraza, il 23 nerazzurro si scusa con l'avversario.

26' - De Vrij si fa puntare da Yeremy, ma è bravo a togliergli la palla col gambone.

25' - Bel giro di palla dell'Inter, cross di Bastoni che Albiol manda in corner.

22' - C'è l'ammonizione per Calhanoglu per un fallo su Baena.

21' - Dumfries prova a mettere in mezzo ma finisce col calciare un bolide che termina in fallo laterale sulla corsia opposta.

20' - Fallo su Skriniar, Rapuano comanda una punizione a ridosso dell'area dell'Inter.

18' - Jackson salta Skriniar e mette in mezzo, De Vrij mette il piede e spazza.

15' - Buona azione dell'Inter, Barella nel momento chiave perde però il contatto col pallone.

12' - Da quinto a quinto: Dumfries imbecca Gosens che colpisce schiacciando il pallone a terra prima che questi finisca sopra la traversa.

11' - Barella cerca di lanciare Lukaku, Albiol capisce tutto e spazza fuori.