Non il miglior avversario possibile nel peggior momento possibile: nemmeno il tempo di lasciarsi alle spalle le scorie per la sconfitta contro la Roma che l’Inter di Simone Inzaghi è attesa da un altro impegno sulla carta proibitivo ma al tempo stesso importantissimo per capire quale direzione prenderà il cammino europeo: a San Siro, infatti, arriva il Barcellona di Xavi Hernandez in quello che sarà presumibilmente lo spareggio per il secondo posto che porta agli ottavi, considerando che ormai il Bayern Monaco ha messo una seria ipoteca sul primo posto del girone e in serata è atteso dal match contro il Viktoria Plzen. Contro una squadra come quella catalana ringalluzzita anche dal primato solitario nella Liga, i nerazzurri sono chiamati a dare una risposta forte e gettare il cuore oltre l’ostacolo, anche di fronte ad un avversario fortissimo, per evitare di venire ulteriormente risucchiati nel tornado della crisi e per regalare finalmente un sorriso al pubblico da ennesimo sold out annunciato al Meazza. Fischio d’inizio dell’arbitro sloveno Slavko Vincic alle ore 21: seguite con noi di FcInterNews.it questa partita con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

19.50 - Il vecchio leone Robert Lewandowski al centro dell'attacco, ma anche i giovani talenti Gavi e Pedri, sono le colonne del Barcellona di Xavi, che sulla sinistra si affida a Marcos Alonso.

19.48 - Nell'Inter, stavolta tocca a Henrikh Mkhitaryan partire titolare a centrocampo, con Hakan Calhanoglu nelle vesti di regista. Lautaro Martinez alla fine è disponibile e parte dall'inizio insieme a Joaquin Correa. Si rivede tra i titolari Stefan de Vrij.

19.45 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Barcellona:

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 11 Correa.