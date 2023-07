La Repubblica analizza oggi la situazione del mercato interista, partendo da un concetto: "Che un altro big debba partire - come si legge - non è un dogma. Il trio Marotta-Ausilio-Baccin lavora per evitare sacrifici eccessivi. Ma la coperta è corta. E lo sarà anche se Gosens si trasferirà in Germania: andrebbe sostituito e aumenterebbero le caselle da riempire".

Secondo il quotidiano mancano un centrale di difesa, un esterno a destra e almeno una punta. Inzaghi vorrebbe fosse Lukaku, che ha un filo diretto con Zhang, è determinato a restare a Milano e per il quale ingaggio si può sfruttare il Decreto Crescita. Servono però 40 milioni e anche se Onana per Inzaghi è un intoccabile (come Bastoni, Barella, Çalhanoglu e Lautaro) per trattenere "Big Rom" il sacrificio del portiere è un'opzione. Nel frattempo sono stati presi contatti per Carnesecchi, Trubin e Mamardashvili, quest'ultimo vicino al Bayern Monaco. "Ma varrebbe la pena sacrificare Onana per Lukaku? - ci si chiede su La Repubblica - Domanda da parecchi milioni di euro. Sbagliare risposta potrebbe costare la prossima stagione e quelle a venire".