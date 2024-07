Breve spauracchio per Didier Deschamps che nel post-Portogallo ha temuto di dover rinunciare a Marcus Thuram per la semifinale di Euro '24 contro la Spagna. All'indomani dal match contro i lusitani infatti, l'attaccante dell'Inter ha avvertito il colpo all'ischio rimediato durante la partita, ma per fortuna gli esami ai quali il nerazzurro è stato sottoposto si sono rivelati rassicuranti e il ct dei Bleus può sospirare.

Colpito ai muscoli posteriori della coscia - come si legge su L'Equipe che riferisce la notizia - il francese è stato sottoposto ad accertamenti nella giornata di ieri e secondo quanto emerso non dovrebbero esserci problemi per la sfida contro i vicini di casa spagnoli: il 9 di Inzaghi contro gli iberici dovrebbe essere a disposizione.

