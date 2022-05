Arrivano conferme anche dall'estero, nello specifico da un collega di Goal.com vicino alle vicende del Chelsea , sulla mossa di Romelu Lukaku di affidare a un proprio legale di fiducia il compito di sondare il terreno per un clamoroso ritorno all 'Inter. Come noto, l'avvocato incontrerà in queste ore lo stato generale nerazzurro a cui verrà esposta la volontà di Big Rom di tagliarsi lo stipendio del 40% pur di venire incontro alle esigenze di bilancio della società di Viale della Liberazione.

L'ostacolo più alto, non è un mistero, resta il club londinese, con il neo proprietario Todd Boehly che non può permettersi di inaugurare la nuova era cestinando l'oneroso investimento da 115 milioni di euro fatto da Abramovich la scorsa estate. "L'unica via percorribile sarebbe quella di un prestito, anche se il Chelsea preferirebbe una soluzione onerosa pari ad almeno 12 milioni di euro, magari inserendo un'opzione futura di acquisto o un pagamento rateizzato su più stagioni. Condizioni, queste, che però potrebbero non risultare convenienti alle casse dell'Inter", si legge.

Il belga sembra comunque destinato a dire addio nella sessione estiva di mercato, assieme a uno tra Timo Werner e Hakim Ziyech, per far posto a un attaccante da scegliere tra Robert Lewandowski o in Christopher Nkunku.