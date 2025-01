Il Milan accelera per Kyle Walker, terzino in uscita dal Manchester City e accostato anche all'Inter (ne aveva parlato il Sun in Inghilterra) per la sessione di mercato invernale. Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, infatti, l'inglese avrebbe superato Marcus Rashford nelle gerarchie delle preferenze della dirigenza del Diavolo: solo uno per regolamento potrà arrivare a Milano.

L'attaccante del Manchester United era la prima opzione, ma la trattativa è complessa per i 7 milioni netti che percepirebbe per gli ultimi sei mesi di stagione: una cifra troppo alta che il Milan non può permettersi. Ecco perché i rossoneri hanno deciso di virare in maniera decisa su Walker, che "è molto interessato al trasferimento a Milano - si legge nel pezzo della rosea -. Il suo contratto con il City scade tra un anno e mezzo e si potrebbe arrivare a una stretta di mano fino al 2027, per l'ultimo contratto della carriera ad alto livello".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!