Dopo il trionfo nel derby contro il Milan, Simone Inzaghi ha deciso di annullare l’allenamento fissato per ieri, concedendo al gruppo un giorno di meritato riposo. L'Inter, quindi, comincerà a preparare il debutto nel girone di Champions League contro la Real Sociedad di mercoledì sera da oggi, ad Appiano Gentile, da dove poi Lautaro e compagni muoveranno per volare non a San Sebastian, nei Paesi Baschi, ma a Biarritz, famosa località turistica in Francia. "In realtà le due località non sono troppo distanti: circa 50 chilometri, 45 minuti di autobus che l’Inter coprirà sia domani, per la presa di contatto con lo stadio Anoeta, sia il giorno della partita", spiega la Gazzetta dello Sport.

Quanto al campo, in queste ore il tecnico valuterà le condizioni dei giocatori e comincerà a ragionare sulla formazione che, secondo la rosea, non sarà toccata più di tanto rispetto a quella che ha battuto i cugini sabato. Più probabile che i cambi maggiori si avranno domenica nella trasferta di Empoli, per la terza partita della settimana.