L’Inter è atterrata ieri sera a Riad, accolta con tutti gli onori del caso come già successo al Milan il giorno prima. Sul charter che ha portato la comitiva nerazzurra in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana di mercoledì, come da programma, è salito anche Steven Zhang, a caccia del suo quarto trofeo da presidente del club, oltre a tutta la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, compresi Samir Handanovic e Marcelo Brozovic (il croato spera in extremis di andare in panchina). Cosa che farà Romelu Lukaku, che sta meglio ma non abbastanza da impensierire la titolarità di Edin Dzeko. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.