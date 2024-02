L'Inter è pronta per affrontare la diretta rivale Juventus e dare l'allungo al campionato. La Gazzetta dello Sport riassume in quattro mosse la strategia di Inzaghi per superare Allegri e ottenere un pezzo di scudetto.

Si parte dall'aggressività. Restando al campionato, negli ultimi tre confronti diretti coi bianconeri, l'Inter è finita sempre sotto nel punteggio, riuscendo a risalire la corrente almeno parzialmente solo nel match d'andata a Torino. Ma in questa stagione raramente i vicecampioni d'Europa hanno fallito l'approccio e in particolare stavolta Lautaro e compagni vogliono partire forte per indirizzare l'incontro.

Poi c'è il ritmo. La testa è libera dopo le fatiche ravvicinate di Supercoppa e Firenze. L'intenzione è quella di imprimere alla gara ritmi indiavolati che darebbero molto fastidio all'attenta difesa di Allegri, brava invece quando la partita scorre via con pochi scossoni.

Occhio al triangolo. Bastoni-Dimarco-Mkhitaryan agiscono in una porzione di campo nota, ma la loro bravura riesce comunque a sorprendere sovente gli avversari. Sarà fondamentale l'attenzione al dettaglio e il timing nelle giocate.

Infine, la Thu-La. Thuram, verosimilmente, sarà chiamato a portare fuori giri la difesa bianconera, con Lautaro invece pronto ad essere letale in area di rigore, un po' come a Torino.

