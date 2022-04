Uscito malconcio dal derby di Coppa dopo un contrasto duro con Theo Hernandez, Arturo Vidal dovrebbe dichiarare forfait in vista del match di campionato che vedrà l'Inter sfidare la Roma sabato alle 18. Il cileno, riporta Gazzetta.it, oggi ha lavorato ancora a parte a causa della distorsione alla caviglia accusata contro il Milan e, a meno di sorprese, non sarà a disposizione di Simone Inzaghi che comunque potrà contare sul trio intoccabile di centrocampo composto da Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Nessuna sorpresa prevista nemmeno in difesa, anche se Danilo D'Ambrosio potrebbe insidiare Alessandro Bastoni per completare la linea a 3 con Milan Skriniar e Stefan de Vrij davanti a capitan Samir Handanovic. Sulle fasce, aggiunge il collega della rosea, è impensabile rinunciare a questo Ivan Perisic, mentre Denzel Dumfries a destra dovrebbe riprendersi una maglia a spese di Matteo Darmian, ottimo martedì sera. In attacco, si va verso il duo Dzeko-Lautaro, visto che Joaquin Correa ne ha giocate tre di fila dal 1' e sarebbe un bel dilemma tenere fuori uno degli altri due.