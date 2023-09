L'ultima settimana di Marcus Thuram è da incorniciare. Al primo gol con l'Inter ha fatto seguito il primo con la Francia: due graffi utili per provare a zittire che da sempre critica la sua vena realizzativa, ma anche per sottolineare il nuovo status dell'attaccante che in Italia non sta facendo fatica ad ambientarsi. Sia per la conoscenza della lingua (il 9 nerazzurro, come noto, è nato a Parma) che per i consigli di papà Lilian. "Con lui spesso c’è pure Lilian, padre e mentore: l’ex campione francese lo segue da vicino, senza mai diventare ingombrante - scrive La Gazzetta dello Sport -. Va a San Siro ma sta lontano da Appiano, elargisce consigli e pure qualche rimprovero. Pare che la scelta sia caduta sul nerazzurro piuttosto che sul rossonero su indicazione paterna. E la professionalità maniacale, Marcus l’ha imparata in famiglia".

Consigli preziosi che adesso vuole sfruttare anche Simone Inzaghi, che secondo la rosea ha il chiaro obiettivo di aumentare la sua fama da killer e il suo numero di gol. Insomma, il tecnico nerazzurro ha in testa i prossimi step che si traducono in "video e sedute individuali per aumentare la freddezza e affinare la tecnica di calcio davanti al portiere, visti gli sprechi con Fiorentina e Irlanda. Il tutto conservando l’istintivo “movimentismo” e levigando ancora l’intesa col Toro: sarà un bene per la Serie A, ma pure per i Bleus", conclude il quotidiano.

