Colpo di scena in casa Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Suning è pronto a rilanciarsi alla guida dell'Inter. Come? Inserendo nuova liquidità nelle casse del club nerazzurro con una cifra superiore ai 100 milioni di euro, per ripianare le perdite dell'ultimo bilancio. Il tutto verrà mostrato nel Cda in programma la mattina del 28 settembre.

"Un gesto forte, che sottolinea la volontà del gruppo asiatico di continuare a investire nell’Inter per centrare risultati sportivi ed economici importanti. Per mantenerla ai vertici del calcio italiano e tra le grandi d’Europa, e per far aumentare il valore e la forza del brand nerazzurro nel mondo", riporta la Rosea.