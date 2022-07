Le foto di Milan Skriniar sui social nelle prime ore di lavoro ad Appiano Gentile sono una specie di "avviso ai naviganti". Secondo La Gazzetta dello Sport è il modo dell'Inter di far sapere soprattutto al Paris Saint-Germain che il giocatore sta bene a Milano e per averlo serve un'offerta migliore.

Già oggi dovrebbe arrivare un rialzo rispetto ai 55 milioni cash dell'ultima proposta. La trattativa, in ogni caso, si prospetta lunga. Non si registrano frenate, ma non c'è nemmeno aria di chiusura. "Il punto di caduta resta sempre lo stesso, ovvero quota 65 milioni, magari raggiungibili attraverso l’inserimento di alcuni bonus, come accaduto in stile Hakimi", riporta la rosea.